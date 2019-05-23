王男在基隆廟口奠濟宮前看見穿著短裙的辣妹，竟當著神明面前將鹹豬手伸進辣妹裙裡摸臀。（張穎齊翻攝）

王姓男子（37歲）有性騷擾前科，今年農曆新年時卻又再犯案，王男在逛基隆廟口夜市時，驚見1名身材妖嬈的辣妹，穿著火辣短裙，翹臀的曲線點燃王男慾火，王竟色膽包天，不顧就在供奉開漳聖王的奠濟宮前，直接將鹹豬手伸進辣妹裙內，狠狠地摸了一把辣臀，令辣妹嚇到痛罵「有變態摸我屁股！」基隆地檢署近日偵結，將王男依違反性騷擾防治法起訴。

檢警調查，王男6年前因為摸了3名短褲辣妹的大腿內側，遭判刑5個月徒刑，易科罰金15萬元，怎料今年過年時，又萌生犯意，在行經基隆廟口，看見辣妹的短裙又色心大起，原本要往愛四路方向走，卻又按捺不住性子折返回去。

王男一路尾隨辣妹到當地信仰中心之一的奠濟宮前，竟直接將手伸進女子裙內襲臀得逞，辣妹的同行友人見狀氣炸，狂追20公尺，壓制王男，並將他帶到警局投案。

辣妹向檢警表示，當天她和姊姊與姊姊的朋友一起逛廟口，走到奠濟宮前時，發覺有人將手伸進她裙內摸她臀部，她立刻大叫「有變態在摸我屁股！」王男聞後立刻落荒而逃，友人見狀追上去，成功抓到王男，報警處理。

王男到案後卻否認犯行，說自己是無辜的，當下人很多，他並沒有伸進群裡摸辣妹屁股。

不過，基隆地檢署檢察官仍認為，根據監視器畫面有拍到王男疑似伸手摸辣妹臀部的動作，將王男依違反性騷擾防治法起訴。

(中時 )