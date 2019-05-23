林筱淇指出，觀旅局藉由討論即時排除業務執行困難，並蒐集各科意見發揮創意迅速提升行政效率。（陳世宗攝）

市議員陳清龍23日在市議會質詢觀光旅遊局長林筱淇，指她到任近5個月傳出局內人事調動頻繁，天天邀集各科室主管開會討論業務，5個月主管們「培訓費」花費約360萬元，堪稱「最高級實習生」。林筱淇說，每週一至週五召開晨會蒐集各科意見發揮創意提升行政效率。

陳清龍質詢觀旅局長林筱淇，有關台中市觀光發展方向？林筱淇回應目標是將台中打造成台灣觀光首都。陳清龍說，但目前從觀旅局網頁上，僅有春遊補助等少量資訊，未見具體作為及想法；提醒林筱淇要包裝台中市的觀光旅遊，而非觀光旅遊局包裝局長個人。

陳清龍指出，自林局長上任5個月來，非觀光旅遊專業出身的她，每天邀集各科室主管開晨會，由這些專業主管培訓觀旅局長，估算各科室主管及局長本身，5個月來薪資總計約360萬元都是林筱淇的「培訓費」，堪稱最高級實習生。

林筱淇表示，該局今年一到四月僅4人離職，因懷孕生子、北上與家人團聚或請調等不同原因而同意離職；該局每週一至週五召開晨會，時間約半小時至1小時，議程主要以討論各科室業務工作為主；藉由討論即時排除業務執行困難，並蒐集各科意見發揮創意迅速提升行政效率。

林筱淇強調，她完全不能認同於陳清龍提到培訓費360萬元／5個月，這是完全沒有任何事實根據的揣測。觀旅局呼籲議員理性問政，切勿在議事堂隨意提出不實資訊，以免不慎造成民眾混淆，或讓民眾對議員問政產生負面觀感。

(中時 )