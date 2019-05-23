小S曬坎城影展戰袍竟踩拖鞋 網：你是來搞笑的吧 17:002019/05/23 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小S曬坎城第三套（圖右），不過她卻是穿粉色休閒服、灰色外套、腳踩拖鞋。（圖／取材自小S 徐熙娣臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第72屆坎城影展正如火如荼的進行中，小S也前進坎城影展，出席「2019中歐女性影展坎城論壇」，小S陸續以褲裝、碎花洋裝亮相後，她今（23日）則曬出坎城第三套，不過小S卻是穿居家服、踩拖鞋。 小S稍早在網上曬坎城第三套服裝，只見她身穿粉色休閒服、灰色外套、腳踩拖鞋，一身居家裝扮更是嚇呆網友，難道真的要以如此穿搭走紅毯？小S也被虧：「認真？？」、「你是来搞笑的吧LOL」、「那拖鞋好有時尚感」、「坎城最時尚第一名」。 (中時電子報) #坎城影展 #小S 也許您會感興趣 推薦閱讀 艾莉絲穿比基尼曬魔鬼身材 網驚：怎麼可能 16:122019/05/23 娛樂 林立洋娶鐵粉 女星爆被奪愛秘辛「娶到她恭喜你」 16:222019/05/23 娛樂 獨》挺韓被封殺？許聖梅神隱多日現身「唯一的朋友也沒了」 16:462019/05/23 娛樂 娛樂熱門新聞 小蜜桃姐姐被爆老菸槍 上酒店「玩到脫光」 - 娛樂 獨》挺韓被封殺？許聖梅神隱多日現身「唯一的朋友也沒了」 - 娛樂 韓國瑜點名「他們」在背後開槍...陳揮文爆氣開噴！ - 娛樂 崩壞！新《倚天》趙敏39秒「不雅片」瘋傳 - 娛樂 學霸女星二嫁婚禮照曝光 抱法國帥尪甜喊：我們結婚了 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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