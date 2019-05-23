第72屆坎城影展正如火如荼的進行中，小S也前進坎城影展，出席「2019中歐女性影展坎城論壇」，小S陸續以褲裝、碎花洋裝亮相後，她今（23日）則曬出坎城第三套，不過小S卻是穿居家服、踩拖鞋。

小S稍早在網上曬坎城第三套服裝，只見她身穿粉色休閒服、灰色外套、腳踩拖鞋，一身居家裝扮更是嚇呆網友，難道真的要以如此穿搭走紅毯？小S也被虧：「認真？？」、「你是来搞笑的吧LOL」、「那拖鞋好有時尚感」、「坎城最時尚第一名」。

(中時電子報)