享譽國際的編舞家布拉瑞揚，最新作品《＃是否》，把卡拉OK場景搬上舞台，讓舞者邊唱歌邊剖析心事。（鄧博仁攝）

享譽國際的編舞家布拉瑞揚，最新作品《＃是否》，把卡拉OK場景搬上舞台，讓舞者邊唱歌邊剖析心事。（鄧博仁攝）

享譽國際的編舞家布拉瑞揚，最新作品《＃是否》，把卡拉OK場景搬上舞台，讓舞者邊唱歌邊剖析心事。（鄧博仁攝）

享譽國際的編舞家布拉瑞揚，最新作品《＃是否》，把卡拉OK場景搬上舞台，讓舞者邊唱歌邊剖析心事。（鄧博仁攝）

享譽國際的編舞家布拉瑞揚，最新作品《＃是否》，把卡拉OK場景搬上舞台，讓舞者邊唱歌邊剖析心事。（鄧博仁攝）

享譽國際的編舞家布拉瑞揚，最新作品《＃是否》，把卡拉OK場景搬上舞台，讓舞者邊唱歌邊剖析心事。（鄧博仁攝）

把台灣地方卡拉OK場景搬上舞台，對台下觀眾大罵不堪入耳的髒話，享譽國際的編舞家布拉瑞揚，帶領舞者挖掘人生心事，在作品《＃是否》裡，一連串勁歌熱舞、燈光五光十射的背後，說的是家暴、親人離異、歧視、霸凌、外遇等，人生最不堪的故事，全部赤裸裸地展現。

布拉瑞揚說：「舞台上都是真實呈現，沒有一件事情是演出來的。」布拉瑞揚表示，這些年他從國際舞台退下，返回家鄉台東尋找編創靈感，發現地方人都喜歡在工作結束後，到投幣式卡拉OK歡唱幾曲，才結束一天的生活。

「被找去唱歌時，我一開始不是很習慣，也覺得很尷尬，因為我不會唱歌，後來我發現，唱卡拉OK這個娛樂活動，之所以成為大家生活中不可或缺的一環，是因為人生的困境，得以獲得釋放。」

布拉瑞揚觀察，在唱歌時，每個人都像是有獨特的電力，「即使一天工作已經很累，但還是要堅持拿起麥克風，在3到4小時裡，盡情唱歌跳舞，展現自己，讓家庭、學校、生活裡的挫敗，有發洩的管道。」

取材自地方觀察而來的卡拉OK現象，布拉瑞揚讓舞者們在舞台上，順著一首首歌曲，開始表現自己的生命故事，雖是快節奏的歌曲，但拿起大聲公說的，卻是舞者自身的傷痕故事，像是說著自己的爸爸是個王八蛋，會趁媽媽懷孕時和別人開房，或是對眾人說出：「我要說一個笑話」，台下聽到這句話時笑了，舞者才又接續說：「我沒有爸爸」。以歡鬧輕鬆的氣氛，說著殘酷心事。

布拉瑞揚表示，在排練過程中，許多舞者邊聽邊流淚，「但大家試著用不同的手法說這些沉痛的故事，我從中學習到，傷口並不是說出來，就會釋放，但這是一個面對自我的開始。」

舞作名稱「是否」是來自原住民的習慣用語，是語助詞，可接在任何句尾，作為讚嘆、疑問、結語等不同使用方式，布拉瑞揚是排灣族，他表示自己長年在外，被漢化得有點深，這次從中體會「是否」的語境，「我相信『是』和『否』之間，有很大的伸展空間，在人生的各種狀態裡，擺盪著。」演出將於5月24至26日，在淡水雲門劇場登場。

(中時 )