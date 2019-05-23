2年一屆的國際足總U20世界盃又來了，這個被視為球星搖籃的20歲以下世界盃，曾經孕育出不少的未來巨星，像1979年領軍奪冠的阿根廷球王馬拉度納（Diego Maradona）；83年冠軍巴西有知名射手貝比托（Bebeto）；87年南斯拉夫首奪冠軍，後來改代表克羅埃西亞的傳奇射手蘇克（Davor Šuker）當年為南斯拉夫攻進6球而名揚天下；89和91連兩屆冠軍的葡萄牙黃金一代至今讓人津津樂道，當中有名將保羅索薩（Paulo Sousa）、魯伊科斯塔（Rui Costa）和球王菲戈（Luís Figo）；97年阿根廷第3度封王，陣中猛將如雲，包括里克爾梅（Juan Román Riquelme）、艾馬爾（Pablo Aimar）、薩穆埃爾（Walter Samuel）和坎比亞索（Esteban Cambiasso）；99年西班牙首次稱霸，哈維（Xavi）橫空出世，還有後來長居一號國門的卡西亞斯（Iker Casillas）；01年冠軍阿根廷有光芒四射的薩維奧拉（Javier Saviola）；05年大家當然不會忘記梅西（Lionel Messi），他身邊還有阿奎羅（Sergio Agüero）、加戈（Fernando Gago）、薩巴萊塔（Pablo Zabaleta）等一眾長期的國家隊戰友；07年阿根廷再有迪馬利亞（Ángel Di María）、巴內加（Éver Banega）等高素質球員；11年巴西有庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）和奧斯卡（Oscar）；13年法國登基博格巴（Paul Pogba）冒起……

今年U20世界盃將於台灣時間5月24日至6月16日在波蘭舉行，當中是否也會有新世代的球星崛起？也許U20的球員大部份都比較陌生，但也不乏已經在俱樂部站穩腳步的年輕人，像是國際足總官網專文介紹的墨西哥中場好手萊內斯（Diego Lainez），這名18歲小將在西甲皇家貝提斯有穩定的上場機會，而且已經代表墨西哥成年隊出賽4場，預計也會是今年墨西哥參加中北美洲金盃的陣容之一。

20歲的葡萄牙中場費南德斯（Gedson Fernandes）則是另一個值得注意的新星，本季在本菲卡已是球隊的主力，曾代表成年隊出賽2場，據說愛用葡萄牙球員的英超狼隊已報價3,500萬鎊準備網羅，而利物浦與巴黎聖日耳曼都對他表示興趣，如果他在本季U20世界盃有傑出表現，身價肯定水漲船高。

亞洲成績最佳的日本（1999年亞軍）以純本土球員應戰，南韓則有4名旅外小將助陣，其中又以18歲的邊鋒李康仁最受矚目，10歲起就在西甲瓦倫西亞接受青訓的李康仁（Lee Kang-in），今年已經在西甲有過3場出賽經驗，今年3月也曾經入選成年國家隊出戰對玻利維亞和哥倫比亞的友誼賽，雖然並未上場，但對李康仁的成長相信會有很大幫助，本屆U20世界盃他和去年贏得亞運金牌的另一名旅外中場金正敏（Kim Jung-min）將肩負起南韓的進攻重任。

U20世界盃運彩場場開盤，根據上屆成績統計，小組賽36場，出現2.5球小分的比例是52.8%，比大分略高。但第一輪的12場比賽有7場開出大分，這意味著各隊都想在首場比賽搶得先機，爭取出線的有利位置。至於淘汰賽方面，上屆16場有9場大分，比例是56.3%，而其中16強和8強共12場比賽就出現8場大分，比例達66.7%。英格蘭在決賽1：0小勝委內瑞拉，也和大部份國際賽的決賽預期小分吻合，以上數據供彩迷參考。

(中時電子報)