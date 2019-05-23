小S徐熙娣趕上坎城盛會，佩戴De Beers鑽石套組展現自信神采，還嗆聲「誰怕誰」。（De Beers提供）

小S徐熙娣趕上坎城盛會，佩戴De Beers鑽石套組展現自信神采，還嗆聲「誰怕誰」。（De Beers提供）

De Beers的Celestia系列高級珠寶鑽石耳環，187萬元。（De Beers提供）

De Beers的Horizon 18K玫瑰金戒指，11萬3000元。（De Beers提供）

De Beers的Horizon 18K黃金戒指，11萬3000元。（De Beers提供）

De Beers的Classic Line 五層鑲鑽戒指，36萬5000元。（De Beers提供）

坎城影展星光閃閃，台灣小S徐熙娣也趕上盛會，雖是生平第一次出席坎城影展「2019中歐女性影展坎城論壇」，但她有備而來，身穿兩套華服搭配De Beers鑽石套組，還嗆聲「誰怕誰」。只不過換完兩套華服後，在臉書貼出第三套睡衣、拖鞋的邋遢裝扮，標註是「坎城第三套」，著實讓人噴飯。

小S在臉書自曝其實參加坎城影展很緊張，行前有向大S討教，結果大S說她之前來坎城整天忙著換裝、接受專訪，完全無法放鬆，因此小S有聽姊姊的建議，好好Relex喝香檳。

這回小S在坎城總共穿兩套服裝，一是在參加論壇時穿MaxMara帥氣灰色褲裝，搭配De Beers的Celestia系列鑽石耳環和Horizon系列鑽戒，展現知性美，一是出席晚宴時穿Monique Lhuillier印花曳地禮服，配戴De Beers的Arpeggia鑽石耳環和Horizon系列鑽戒，綻放璀璨自信的女神魅力。

(中時 )