小S徐熙娣趕上坎城盛會，佩戴De Beers鑽石套組展現自信神采，還嗆聲「誰怕誰」。（De Beers提供）
小S徐熙娣趕上坎城盛會，佩戴De Beers鑽石套組展現自信神采，還嗆聲「誰怕誰」。（De Beers提供）
小S徐熙娣趕上坎城盛會，佩戴De Beers鑽石套組展現自信神采，還嗆聲「誰怕誰」。（De Beers提供）
小S徐熙娣趕上坎城盛會，佩戴De Beers鑽石套組展現自信神采，還嗆聲「誰怕誰」。（De Beers提供）
De Beers的Celestia系列高級珠寶鑽石耳環，187萬元。（De Beers提供）
De Beers的Celestia系列高級珠寶鑽石耳環，187萬元。（De Beers提供）
De Beers的Horizon 18K玫瑰金戒指，11萬3000元。（De Beers提供）
De Beers的Horizon 18K玫瑰金戒指，11萬3000元。（De Beers提供）
De Beers的Horizon 18K黃金戒指，11萬3000元。（De Beers提供）
De Beers的Horizon 18K黃金戒指，11萬3000元。（De Beers提供）
De Beers的Classic Line 五層鑲鑽戒指，36萬5000元。（De Beers提供）
De Beers的Classic Line 五層鑲鑽戒指，36萬5000元。（De Beers提供）

坎城影展星光閃閃，台灣小S徐熙娣也趕上盛會，雖是生平第一次出席坎城影展「2019中歐女性影展坎城論壇」，但她有備而來，身穿兩套華服搭配De Beers鑽石套組，還嗆聲「誰怕誰」。只不過換完兩套華服後，在臉書貼出第三套睡衣、拖鞋的邋遢裝扮，標註是「坎城第三套」，著實讓人噴飯。

小S在臉書自曝其實參加坎城影展很緊張，行前有向大S討教，結果大S說她之前來坎城整天忙著換裝、接受專訪，完全無法放鬆，因此小S有聽姊姊的建議，好好Relex喝香檳。

這回小S在坎城總共穿兩套服裝，一是在參加論壇時穿MaxMara帥氣灰色褲裝，搭配De Beers的Celestia系列鑽石耳環和Horizon系列鑽戒，展現知性美，一是出席晚宴時穿Monique Lhuillier印花曳地禮服，配戴De Beers的Arpeggia鑽石耳環和Horizon系列鑽戒，綻放璀璨自信的女神魅力。

(中時 )

#坎城影展 #小s