MLB開季近兩個月，今年有不少投手展現強大的宰制能力，翻開自責分率排行榜，低於3.00多達19人，是近幾年前所未見的情況；也說明了投打趨勢的轉換，有點開始偏向投手方傾斜，更回歸到比賽勝負由投手能力主導的棒球定理！當然，投注「不讓分」時便需要注意到這樣的現象。

本週運彩達人篩出六位身在強隊，本身數據也一級棒的超級強投，追蹤他們迄今的出賽紀錄，來驗證是否跟買「不讓分」會有絕佳獲利機率：分別是道奇隊柳賢振、釀酒人隊戴維斯、光芒隊葛拉斯諾、太空人隊維蘭德、洋基隊傑爾曼、響尾蛇隊葛林基，以下慢慢細說分明。

MLB本季6位強力投手

基本上，六人所屬球隊在分區戰績都為至少前二，個人方面戴維斯保持不敗金身，其餘五人也只吞下過一敗，從優質的自責分率不難解讀，他們登板時幾乎是在所能掌控的局數中，平均失分大約在1以下的強勢表現，這也意味著只要隊友攻下少許分數就可能贏球。這六名投手的個人投球戰績總計是38勝5敗，勝率是驚人的88%。若看全部出場投球時的最後球隊勝負結果，也有41勝14敗，勝率還是極高的75%。雖然他們先發出賽時多半不讓分賠率應屬較低的一邊，但拿來串關卻是成功率高的選擇！

如果想要博再高些賠率的玩家還有另種選擇：這些強投看來本季狀況還會維持好一陣子，以他們目前穩定的航線來看，出賽時壓制對手造成的單邊「小」分與總分「小」分都是可預期的結果。一般而言大小玩法較低的賠率1.60~1.65，會比不讓分被看好方的1.30左右更甜，不失為可考慮的標的。

至於上面曾提及的串關，就要多注意幾位投手的輪值排程，本週三正巧維蘭德、葛林基、傑爾曼同日出賽，依據投一休四的步調，下一次先發仍有機會在同一天發生，屆時又是串三關的大好機會了！

(中時電子報)