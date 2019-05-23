網友發文，偷翻手機發現男友秘密。(翻攝Dcard)

別人的另一半總不會讓我們失望。有女網友在論壇上分享，某天偷翻了男友手機，意外發現對方偷偷將她的飲食、喜好、經期時間都記在備忘錄裡，甚至列出11條「生存守則」，超貼心舉動，讓不少女網友都羨慕直呼「可以嫁了」。

有女網友在《Dcard》上發文說到，之前在臉書上，看到有別人男友會把女友的所有大小事都紀錄下來，讓她心想「怎麼可能啊？根本有病、太閒」，結果最近她偷翻男友手機，意外發現「男友的秘密」，讓她相當感動。

男友手機備忘錄裡驚見「生存守則」。(翻攝Dcard)

原PO上傳兩段影片，側拍男友手機備忘錄，其中出現了5項筆記，分別是「要買給寶貝的」、「生存守則」、「經日事經日畢」、「她喜歡吃的東西」、「她的小食堂」；而「生存守則」中更列出了11項要點。

1、不可亂開玩笑，隨時都有可能會生氣。

2、不要回嘴，說1沒有2。

3、吃軟不吃硬。

4、生氣了就多說她好話，帶她去爭鮮。

5、不行說哪個女生身材好、多騷多正。

6、R15腳踏要在她上車前先放。

7、記住答應她的事。

8、身體臭不要靠近她。

9、心情不好容易暴躁、嘔吐、頭暈。

10、心情不好帶她去吃東西、看海、看狗狗。

11、洗車的時候給她噴空氣槍。

讓原PO直呼「超扯的啦！而且記得超級清楚，真的是很愛他」、「這種男人哪裡找？」

文章一出，羨煞網友紛留言「可以秒嫁了啦」、「好強，要好好珍惜」、「生存守則太搞笑，但貼切」、「真假啊扯到爆，我認輸」、「別人的男友都不會讓人失望」、「我也要這種男友」，也有人表示「沒有比較沒有傷害」、「有心比較重要」。

(中時電子報)