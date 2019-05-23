台灣要拚國際化！語言能力足夠嗎？搭捷運買票、劃位、上車，這些英文怎麼說？國家發展委員會為推廣「2030雙語國家政策」，5月22日在台北轉運站舉辦「城市轉運英語力趣味評比」活動，通過外籍老師把關的所有測驗關卡，不但能獲得環保餐具當小禮物，外籍老師也會針對受測表現給予excellent(優良)、pass(過關)、keep working(加油)...等評價，並提出建議。

店員向外籍老師介紹店家特色產品。（國發會提供）

參與體驗的轉運站售票口、登車口工作人員在定點接受檢測，全部以英文呈現賣票、協尋乘車地點、劃位、上車，甚至協助乘車人員在車站找廁所...等事項，將國外車站運作狀況一一融入遊戲中做實境模擬，由外籍老師檢視受測者的英語實力。

除了抽測轉運站工作人員外，也會赴店家做「英語街訪」，測試店家是否能以英語親切接待前來購物的外籍人士，能否清楚地介紹店家特色產品，以及答覆外籍消費者需求，順利將產品賣出，外籍老師會將自己轉換為消費者身份，測試店家能否說服外籍人士掏錢購物。

有最多民眾圍觀的是外籍老師扮演觀光客，向受測者詢問如何由台北買票到高雄，以及推薦高雄的小吃與景點，讓受測者展現以流利英語向外國人推銷台灣的語言能力！此外，「校園創意影片徵選」目前熱烈徵件中，即日起至6月16日截止。

(中時電子報)