全國第一座流浪犬貓專用醫療室成立了！中興大學獸醫教學醫院有感於許多流浪犬貓生病後無法獲得妥善治療，且需花費高額費用，為善盡大學社會責任，決定成立醫療室，提供公私立收容所及動保團體的犬貓診治，初估每月約能為收容單位省下數萬費用。

取名為「浪浪樂活」的流浪犬貓醫療室歷經半年籌設，23日在興大校長薛富盛、台中市動物防疫處副處長林儒量等人見證下揭牌，占地42坪的空間設有住院病房、檢查處理區與手術室等設備，每日約可留治8隻狗、4隻貓。

一身黑色毛髮、在收容所收容的黑色狗狗因食慾不振被送到醫療室，目前接受寄生蟲染治療，獸醫師林裕龍說，受限於經費問題，一般流浪犬貓的醫療多以緊急外傷救治為主，若罹患慢性疾病較無法獲得良好治療。

計畫主持人、興大獸醫系副教授林荀龍指出，台灣目前政策為零安樂，許多收容單位面臨醫療困境，因收容的流浪犬貓老化、醫療經費龐大，部分單位在疾病早期自行購買藥物幫犬貓治療，等到病情嚴重才送醫，也使得救治的機會變低，透過醫療室成立，盼讓更多生病的「浪浪」獲得良好醫療品質。

曾因龐大醫療費用、負債達200多萬的台灣動物保護協進會，目前收容有600多隻狗、100多隻貓，行政助理林宇浩說，每月犬貓醫療費用高達10多萬，但有了醫療室設立，每月約可節省數萬元，幫助很大。

(中時 )