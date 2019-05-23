國民黨立法院黨團總召一職將在下週四（30日）改選，並於27、28日受理登記作業。而在現任總召江啟臣表明無意爭取連任後，傳出曾先後擔任黨團書記長職務的藍委林為洲、曾銘宗都有意出面角逐，兩人已開始分頭拉票。

曾銘宗受訪證實，聽聞江啟臣不爭取連任後，這兩天才決定參選，因為自己沒要參與區域立委選舉，相對有時間，再加上上會期擔任書記長職務，跟大家都處得很好，也一同打了去年的九合一選戰，「我本來想說沒人出來選，我就出來承擔」。

曾進一步說，下會期除了立委選舉，還有總統大選，相信國民黨會以經濟議題為主軸，這部分自己也相對熟；而決定參選後，已跟黨副主席兼秘書長曾永權說明，昨天也與江啟臣打過招呼。至於林為洲也有意參與角逐，曾銘宗表示，這是替黨團服務，林要選「也很好」，就公平的選、進行君子之爭。

林為洲則說，國民黨中生代要一棒接一棒，希望還是給人有活力、黨內改革的氣息，且黨內的民主機制、黨團自主是本屆爭取來的，大家都很珍惜。他也說，自己擔任過首席副書記長、書記長及委員會召委等職務，若有機會歷練總召位置，也是相當好的機會，同時也希望能繼續為地方爭取重大建設，「基於各種考量，我當仁不讓，準備參選總召」，也覺得能兼顧選區。

林也說，下會期很重要的任務就是幫忙要選區域立委的委員，在法案、預算上給予協助，此外還要防止民進黨的奧步。他接著說，民進黨現在無論總統或立委都居於劣勢，但在立法院仍是多數，是否會想出一些奇奇怪怪的法案，不合理且不被民眾接受，如此一來更需要強而有力的立法院團隊監督，「我想我的經驗各方面，跟民進黨的折衝、衝撞，我能扮演好這角色」。

林為洲並說，現在與曾銘宗都有在各自拉票，這是正常競爭程序，接下來應該也會找曾協商，若有結果，也是機制中的一部分，反之就透過民主程序進行投票，完成選舉，大家都可以很有風度、公平的把選舉辦好，對黨團來說也很重要，誰贏誰輸不影響後續團結互助。

據了解，由於曾銘宗未投入立委選舉，先前擔任黨團幹部表現也受到肯定，黨中央似乎有意指定曾出任書記長職務；而如今曾也表明有意爭取黨團總召職務，屆時黨團兼任書記長職務，也是可能的方向之一。

(中時 )