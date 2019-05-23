2019年義大利拿坡里世界大學運動會預定7月1日登場，中華隊此次將參加13種運動種類，由於賽事規模縮小，運動員名額縮減，滑輪溜冰、羽球、舉重等奪金重點項目遭到排除，因此教育部體育署今天公布金牌數設定在7面。

體育署運動競技組長洪志昌表示，今年的世大運舉辦城市原應為巴西利亞，但巴西利亞在2015年宣布放棄舉辦，國際大學運動總會延遲至2016年才責由義大利拿坡里承接，籌辦時間不足，場館條件嚴重欠缺，導致拿坡里籌備會確定將賽事規模控制在8000人內，總金牌數222面是最近5屆最少的一次。

洪志昌說，中華隊在2017台北世大運勇奪26面金牌，當中光是滑輪溜冰就包辦了10金，羽球摘下5金，舉重雙金，武術1金，這幾種賽事在本屆的拿坡里世大運全部都被取消，改選辦橄欖球、帆船和射擊，中華隊少了金牌庫的加持，所以目標下修至7金。

洪志昌緊接著表示，這次拿坡里世大運並沒有建蓋選手村，代表團131位選手必須分住在6個地方，而且籌備處只提供代表團37位代表團名額，最終決定32位教練、5位防護員以及2位行政人員，其他的代表團醫師和工作人員無法進入場館，只能在場外替選手們服務，增加了不少難度。

幸好本屆賽事中華隊還是有不少好手參賽，其中包含了亞運體操雙金得主李智凱和唐嘉鴻，射箭名將魏均珩、湯智鈞、射擊楊昆弼、林穎欣、呂紹全、跆拳道蘇柏亞、田徑楊俊瀚、網球曾俊欣等人，目標7金可望順利達成。

(中時電子報)