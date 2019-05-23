日據時代就讀台北市「建成尋常小學校」的16名「灣生」及家屬，今（23）日來到基隆探訪，受到基隆市長林右昌熱烈歡迎。（基隆市政府提供）

日據時代就讀台北市「建成尋常小學校」的16名「灣生」及家屬，今（23）日來到基隆探訪，受到基隆市長林右昌及文化局長陳靜萍的熱烈歡迎，林右昌與他們一同走訪西2西3倉庫，灣生們回憶當年被遣返回日本的情景，心情都相當激動。

建成小學校位於日據時期御成町（今大同區），畢業的校友共有24屆，二次大戰結束後，所有日籍學生被遣返回國，後來組成同窗會，自2001年開始先後多次返回他們出生的台灣探訪，今日建成會一行16人由現任會長新井基也率領，在基隆市文化局的安排之下，走訪基隆港西2西3倉庫及市長官邸。

林右昌今日中午趕到西2西3倉庫接待大家，除了致贈紀念品，也特別代表基隆市民歡迎他們的來訪，聽到成員之一的大場修妻子因為出生在基隆，還因此取名為隆子，林右昌還直呼大場為「基隆女婿」。

林右昌說，這些「灣生」雖然當年都居住在台北市，但經常因校外教學等活動，從台北到基隆的大沙灣海水浴場游泳，對基隆有深刻的印象，後來被遣返回日本的時候，更在基隆港留下他們最後的足跡，這次很難得地帶著第2代甚至第3代家屬來到基隆回憶當時的生活，這也代表兩邊人民的交流跟情誼。

走訪西2西3倉庫，讓灣生們彷彿回到當年被遣返回日本的情景，心情都相當激動，新井會長說，由於從小在台灣成長，20歲在基隆港搭船要回日本的時候，只有要去國外的感覺，在甲板上看著基隆港越來越小，眼淚也不禁奪眶而出，都以為再也不會回到台灣了，沒想到有生之年還有機會造訪基隆。

(中時 )