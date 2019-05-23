內政部昨公布同性結婚書約樣式，遭疑有差異歧視，內政部今天火速更正，包括「同性結婚書約」、「未成年人同性結婚法定代理人同意書」、「終止同性結婚協議書」、「未成年人終止同性結婚法定代理人同意書」都去除「同性」字眼。內政部表示，結婚書約格式不拘，有2證人簽名即可

行政院發言人Kolas上午在行政院記者會被問到此一問題時，第一時間說會跟內政部了解，但記者會結束後立即向媒體說明，原先的只是範本，內政部會去除「同性」字眼。

內政部下午在網路上已更正，相關文件名稱改為「結婚書約」、「未成年人結婚法定代理人同意書」、「終止結婚協議書」及「未成年人終止結婚法定代理人同意書」，不再有「同性」字眼以免歧視。

對於結婚書約引發疑慮，內政部表示，戶政司網站的結婚書約只是作為民眾使用參考，並非法定格式，民眾只要符合有2位結婚人及2證人簽名的要件規定，不拘格式，戶政機關都會受理結婚登記。

內政部強調，為了更周全完備程序，將結婚書約範例再作調整，重新上網公告。同時發送通報，通令各戶政機關，明天就是同婚專法開始施行的日子，請全體同仁妥適做好各項相關準備作業，不論個人信仰、價值取向為何，請以高興、祝福的心情看待每一對前來辦理結婚登記的新人，不要有任何歧視性言行。

(中時 )