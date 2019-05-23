張書豪飾演柯佳嬿老公。

柯佳嬿在歐銻銻娛樂電視劇《如果愛，重來》和張書豪演夫妻，戲裡夫妻互動有爭吵有甜蜜，對照她自己的夫妻生活，柯佳嬿和老公坤達幾乎不吵架，如果要吃飯，兩人可以討論很久，他們最後懶得想就會去固定那幾家餐廳。

戲裡老公幼稚，現實中的老公坤達做過最幼稚的事？她說，「就很愛拍一堆我莫名其妙的醜照啊」，之前坤達把她張大口吃漢堡「醜照」放上社群網站，有按怒表情？她說「我在旁邊怒而已」，讓人聽起來卻很甜蜜。

她結婚2年多，認為夫妻相處之道是要「互相分享」，現代人一忙起來就容易忽略，夫妻之間可以保有自己空間，但夫妻之間懂德分享很重要。

她笑說比起正牌老公坤達，劇中的老公張書豪比較過分，劇中張書豪把300萬買房基金，沒經過她同意就借給朋友，她大怒，生活中，坤達不太會做讓她生氣的事，夫妻財務分開，不會干涉對方。夫妻倆婚後住天母新房，她說房子是買的，誰負擔房貸？她大驚：「聊戲好了，嚇死我，不想分享那麼細。」

她從以前到現在沒吃過坤達的醋，透露坤達唯一介意的是「我太常提到孔劉，聽到我對孔劉的愛」，她說身邊朋友的太太也喜歡孔劉，朋友的另一半會吃醋，她本來以為「孔劉又不是在身邊的人」有何好吃醋，她後來回家問坤達：「你會介意孔劉嗎？」坤達反問「妳覺得呢？」她笑說：「他說這句就是會介意，可能擔心有一天我會跟他拍戲吧。」她現在把演藝工作交給賈靜雯弟弟處理，覺得聊起來的頻率很合拍。

(中時 )