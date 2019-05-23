時序入夏，食藥署今（23）日宣布，將啟動為期兩個月的全國性冰品稽查，將會同各地方政府衛生局針對「現場調製」的冰品店，包含連鎖業者及非連鎖業者，進行作業環境稽查及產品抽驗。

食藥署表示，依過去經驗，常見違規事項包含添加物超標、冰塊不潔、生菌數或大腸桿菌超標等，若查到違反「食品良好衛生規範準則(GHP)」，經限期改正而屆期不改正者，可依食安法處6萬元至2億元罰鍰。而這也是食藥署首次針對冰品，進行全國性的獨立稽查。

究竟稽查重點為何？食藥署說明，包含食品業者登錄、GHP，還會抽驗冰品衛生標準，配料除檢驗防腐劑外，另針對澱粉類配料抽驗「順丁烯二酸、順丁烯二酸酐」，還會對於顏色較鮮豔之配料抽驗著色劑。

食藥署也提醒，民眾選購冰品時，多留意現場工作人員、環境及容器衛生，不買冷凍、冷藏溫度不足的產品，選購冰品後儘速食用或適當保存以免細菌滋生。

(工商 )