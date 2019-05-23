彰化銀行經營權爭奪訴訟戰，台新金指控財政部違約致喪失彰銀經營權，訴請法院確認契約關係，高院判決「財政部持有彰銀的股份未出售前，應支持台新代表人當選彰銀過半的普通董事席次」，但遭最高法院廢棄發回。

台新金提起訴訟主張認為，財政部在2005年間標售彰銀股權時，曾發新聞稿及函文對外表示，支持得標的投資人主導經營彰銀，及取得過半數董監席位，但2014年彰銀改選第24屆董事，財政部與泛公股卻在9席董事中取得過半的6席，讓台新金喪失經營權。

台新金憤而提起訴訟，要求財政部負違約責任，並確認雙方存在契約關係；財政部抗辯，並未允諾支持台新公司取得董監事過半數席次，況且該契約性質為股東表決權拘束契約，不僅對彰化銀行無益，亦因侵害員工及其他股東權益，違反公序良俗而無效。

高院判決確認契約關係存在「財政部持有彰化銀行之股份未出售前，且其仍為彰化銀行最大股東期間，應支持其指派之代表人當選彰化銀行全體董事席次過半數之普董席次」，案經上訴，最高法院認為，事實有待釐清、發回更審。

(中時 )