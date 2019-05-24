新北市永和區智光商工創立於1965年，由已故董事長南亭大師籌創，校內隨處可見菩提樹。（葉書宏翻攝）

新北市永和區智光商工創立於1965年，由已故董事長南亭大師籌創，為紀念自己的師父鎮江焦山智光大師，定校名為「智光」。校長陳炳輝表示，由於是佛教辦學，以菩提樹為校樹，在校徽中更融入法輪及菩提樹葉，除了弘傳正道外，更要培育人才、服務社會。

據了解，南亭大師於1965年在善導寺主持籌備智光商工學校會議，為求早日完成建校的壯舉，當時發起百元樂捐運動，徵求各界協助，以積少成多方式，完成貢獻社會的事業，為紀念其恩師智光大師，才將該校命名為智光，發揚佛教慈悲大愛的精神。

陳炳輝表示，目前共有表演藝術科、資料處理科、餐飲管理科、電子科、觀光事業科、資訊科、機械科、美工科、多媒體設計科等9科系，校園內隨處可見菩提樹，陪伴學生們一起學習成長，由於為佛教辦學，因此將菩提樹定為校樹。

陳炳輝提到，該校校徽即由法輪及菩提樹葉設計而成，法輪代表佛陀說法、教化眾生，菩提樹葉則代表佛陀修行成道，結合法輪與菩提樹葉，代表該校教育宗旨，主要為弘傳正道、培育人才、服務社會。

值得一提，該校自2014年開始配合教育局舉辦相關營隊，規畫國中生一起探索身體、舞動奇蹟，另外還有教導如何動手做網拍以及婚禮小物手作點心等，今年規畫「七彩LED愛心相框DIY」、「AR、VR、MR」等親子體驗營隊，歡迎親子一起報名參加。

(中時 )