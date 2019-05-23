台灣連鎖加盟促進會與農糧署合作，在台南市首辦媒合會，農糧署精挑細選出24家供應商，23日在東東宴會式場擺攤，提供給60家有需求的廠商，促進需求端與供應端廠商之間的生意媒合。

台灣連鎖加盟促進協會其下擁有上百家連鎖品牌廠商，每年都會定期聚會，這些擁有通路的廠商，有些欠缺穩定的供應貨源，農糧署根據通路廠商的需求，挑出有產銷履歷、CAS、ISO22000產品驗證過的農產品與加工品，並要求不得加入人工香料、色素與防腐劑的各種食材，供應給通路商。

農糧署先在台中舉辦一場小型的媒合會，雖然還沒有效果評估，但緊接著到台南舉辦第2場媒合會，這次通路商來了60家，現場農糧署挑出的供應廠商有18家，台南市政府臨時加入6家，現場合計24家供應商擺攤，其中12加為農會，另外包括合作社與加工廠。主辦單位希望開拓連鎖加盟業者選用國產農產品的新通路。

台南市長黃偉哲帶頭品嘗每攤的農特產品，他表示，雖然流行網購，但網路的東西可以修圖，其實對生意人而言，「面交」比較貨真價實，尤其經過農會的管道更有保障。

外貿協會在台南已經舉辦多場的農特產品促銷會，這次主辦的台灣連鎖加盟促進協會的通路商，店家也遍及國內外，「別人都來買了，自己人更應該來買」，黃偉哲希望廠商愛用台南優質農特產品。

農糧署長胡忠一表示，農糧署提供平台，媒合連鎖加盟業者與農產合作社、業者，可以讓加盟業者選擇更多好的農產品。

(中時 )