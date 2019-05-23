大都會和國民在23日派出賽揚強投對決，國民薛爾瑟(Max Scherzer)和狄葛朗(Jacob deGrom)上演投手戰，最後在第8局大都會接連安打及R.戴維斯(Rajai Davis)的代打3分炮一棒定江山，大都會以6比1收下勝利，而R.戴維斯在來球場的路上其實還有一段故事。

R.戴維斯在賽前才被教練團召回大聯盟，搭了兩小時的Uber趕到紐約皇后區的花旗球場，等報到時已經打到第3局了。一路上R.戴維斯和Uber司機傑森相談甚歡，他們對於R.戴維斯將要重返大聯盟感到非常興奮，甚至短短的相處時間就成為朋友，還相約下次還要出去玩。

據R.戴維斯表示，這趟車資要價243美元(約台幣7660元)，並會向球隊請款，不過大都會應該很樂意支付這筆錢，因為R.戴維斯就算第3局才趕到，但在第8局上場代打立刻建功，敲出左外野的3分炮擊潰國民，也幫助大都會以6比1拿下勝利，在賽後不忘感謝載他來的Uber司機傑森。

大都會總教練米奇(Mickey Callaway)稱R.戴維斯為「勝利的球員」，而且「對周遭所有人都很有感染力」，就像是要證明米奇沒看錯一樣，今年已38歲、待了8支球隊的老將R.戴維斯，跳下Uber並穿上球衣，迅速準備好後馬上上場，就打出一支全壘打證明自己身手還是很了得。

(中時電子報)