激旨燒鳥總店則是創意推出豬五花捲肉燥麵。（馮惠宜翻攝）

國民經典品牌-統一麵與號稱全台創意美食發源地的逢甲夜市共同攜手合作，5月24日起至6月9日止，與13家人氣店家推出超限時17天的「肉燥香．料理大賞」快閃活動，集結各路創意料理手法，以飄香48年的統一肉燥麵打造17道期間限定美味，要以最熟悉的經典肉燥香、香翻整個逢甲夜市！

國民經典品牌-統一麵創立至今，連年攻占各大量販賣場熱銷排行，不僅人氣口味肉燥風味深受台灣人喜愛，更於2018年創下超過3500萬包的驚人銷售佳績，這次會同逢甲夜市擴大規模打造「肉燥香．料理大賞」，以顛覆想像的創意，研發出17道橫跨台式、泰式、日式等多樣風格料理，準備挑動消費者的味蕾。

參與活動的13間人氣店家各自擁有大批擁護者，本次汲取各店家料理精華結合國民經典統一肉燥麵，為熟悉的肉燥香賦予更多創新語言。像是紅茶臭豆腐，主打以紅茶菌種發酵，油炸出金黃酥脆的臭豆腐，內餡包裹著經典肉燥麵，肉燥香在舌尖上交織成激昂的交響曲。

而在地人激推的好滋味-烤鴨夾餅，則將香酥脆皮烤鴨與香味四溢的肉燥麵巧妙結合，完全令人欲罷不能。

另，有美式靈魂的起司洋芋及牽絲肉捲(雞肉／牛肉)，中西合併的衝擊組合，美味指數滿級分；再來是充滿澎湃海味的蛤仔燒與醬汁魷魚燙，吸附鮮甜湯汁的統一麵，每一口皆宛如徜徉蔚藍大海中；最後來到深受學生族群推崇的激旨燒鳥，獨家合作的3道統一麵料理運用日式火鍋、串燒及炸物的製作手法，創意程度讓人連聲讚嘆！

另，合作店家還包括黃記麻油雞、金門道地炒泡麵、日式叉泡咪、甚至是南洋風味的泰式打拋豬，通通可以看到統一麵的身影。

(中時 )