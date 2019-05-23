資深媒體人黃光芹在臉書對韓國瑜開炮，指韓花天酒地，又批韓出賣楊秋興，又爆出神秘數字「3700」要韓回答，對此韓國瑜23日下午到美濃勘災時表示，是楊想當兩岸小組副召集人，兩人仍是好友，另3700被指為收政治獻金，韓籲請黃光芹發言要謹慎小心，強調講這些話要有證據。

韓國瑜針對黃光芹指他出賣楊秋興「用完就丟」的說法，表示這是黃光芹的說法，尊重她的發言，韓國瑜強調，老縣長楊秋興希望當高雄市兩岸小組的副召集人，他也已經發布，他與楊還是好朋友，楊秋興特別重視高雄與大陸的交流，希望楊繼續發揮功能 ，幫助台商朋友。

另對於黃光芹在臉書暗示韓收取3700萬政治獻金一事，韓國瑜建議黃光芹講這話要非常謹慎小心，韓國瑜說，蔡正元指責後，他不惜以辭掉高雄市長代表心意，漫無目標的指控一定要有證據，總不能每次都一直辭，不實指控應該適可而止，希望大家彼此保持情誼。

睡前不喝酒！韓國瑜當場示範「背心經」

(中時 )