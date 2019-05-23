金門海巡出動2艘船艇，將越界釣魚的大陸居民押回料羅港調查處理。（海巡提供）

越界釣魚4人遭到逮捕，依違反國安法、要塞保壘地帶法、入出國及移民法等罪嫌移送金門地檢署偵辦。（海巡提供）

3名大陸釣客今（23）日清晨越界跑到金門東北方的草嶼釣魚，海巡署第12巡防區接獲軍方通報，派遣2艘船艇登島逮捕，連同蔡姓船老大押回料羅港調查處理中。

海巡署第12巡防區是在今天上午接獲草嶼守軍通報3名大陸釣客登島釣魚，立即出動線上2006艇及CP1010艇在8時許趕赴草嶼，發現1艘大陸籍漁船「晉金塘0123號」停泊於島邊的礁石區，海巡幹員火速登船控制船老大，再與守軍聯手逮捕3名釣客。

海巡調查，來自福建省晉江市圍頭村的蔡姓船老大（51歲）因一時興起，邀約同村的3名友人一起搭船出海釣魚，又因清晨天色未亮，誤以為草嶼是一塊大岩石，才摸黑登島釣魚，並不知此舉已經觸法，在遭逮捕後十分驚恐，不斷請求海巡網開一面。

但因違法事證明確，海巡仍依法逮捕4人，並查扣漁船及釣具，同時在目前防疫重點期間，還執行全面性清艙檢查，但未發現豬肉及其他肉類相關製品。全案將在完成調查後，依違反國安法、要塞保壘地帶法、入出國及移民法等罪嫌移送金門地檢署偵辦。

(中時 )