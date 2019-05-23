縣長徐徐榛蔚（左）與環保局長饒忠（右）答詢環保科技園區停滯事宜。（范振和攝）

花蓮縣議員黃振富23日在縣議會縣政總質詢中，建請活化鳳林環保科技園區，評估建置校園太能設施等，期盼花蓮成為綠能示範大縣。

黃振富提出，鳳林環保科技園區在11年前花費數億元建置，至今停滯營運，未能提升鳳林鎮經濟與人口。縣長徐榛蔚答詢，該園區在前縣長張福興任內爭取規畫，盼透過多角化招商引資，活絡地方經濟發展。

環保局長饒忠指出，民國97年縣府為活化花蓮中區整體建設，希望能以商業群聚的方式發展經濟，並評估花東快速道路工程建置後，能帶動鳳林外移人口回流，但環保署在民國100年計畫結束後，也停止相關租金補助，導致業者紛紛退場。

環保局在6年前配合熱氣球活動，重新整頓閒置園區，也考量營運部分仍需由專業團隊進駐管理，3年前獲環保署同意委外招標，但因地處偏遠，加上環保署明訂六大項廢棄物處理廠商方能進駐，限制廠商投標意願，歷經3次流標後，依公共工程委員會建議修正招標內容，將再度公開招標廠商進駐，儘速活化園區。

有關學校屋頂太陽能設施，黃振富認為，有防漏、隔熱效果，縣議會教育小組相當重視，如果太陽能業者願意為學校建構相關設備，建議縣府評估建置。

教育處長李裕仁回應花蓮南北狹長、日照不均，太陽能取電量多寡需由業者評估，日前也參考彰化縣及國教署案例，評估後，縣府將全縣統一標案規畫處理，並制訂作業要點。另，考量設置需有使用執照，故將分為兩個階段，首先有使用執照的學校優先設置，其餘學校俟使用執照申請完備後再裝設。

(中時 )