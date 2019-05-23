大陸漁業發展成果顯著，水產品出口額突破200億美元，連續17年高居全球首位；中國水產品總產量也連續30年居世界第一，占全球總產量的40％以上。

大陸農業農村部部長韓長賦23日出席大陸全國漁業執法工作座談會暨全國漁業執法工作先進集體和先進個人表彰會，除提到大陸水產品總產量、出口額長期位居世界第一外，他同時也強調，大陸產地水產品質量安全監測合格率已連續11年保持在97％以上。

(旺報 )