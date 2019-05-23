大陸水產品出口額突破200億美元 連續17年世界第一 19:222019/05/23 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸漁業發展成果顯著，水產品出口額突破200億美元，連續17年高居全球首位；中國水產品總產量也連續30年居世界第一，占全球總產量的40％以上。 大陸農業農村部部長韓長賦23日出席大陸全國漁業執法工作座談會暨全國漁業執法工作先進集體和先進個人表彰會，除提到大陸水產品總產量、出口額長期位居世界第一外，他同時也強調，大陸產地水產品質量安全監測合格率已連續11年保持在97％以上。 (旺報 ) #大陸水產品 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸熱門新聞 加拿大批准孟晚舟引渡美國聆訊程序 - 兩岸 - 工商 美對陸制裁13實體與個人名單正式公佈 - 兩岸 小英搞暗獨 陳一新：騙倒美國人 - 兩岸新聞 - 旺報 美中貿易戰打得兇 韓國半導體受重傷 - 兩岸 陳明通：退休將領有礙國家尊嚴行為 要嚴格管制 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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