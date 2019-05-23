檢察官現場勘驗火場，並與警消鑑識人員討論狀況。（林和生攝）

檢察官吳聆嘉（中）23日到火災現場勘驗，盼能釐清事發原因。（林和生攝）

男童父親（左）在現場配合調查，不時低頭啜泣，讓旁人看了相當不捨。（林和生攝）

屏東高樹鄉暗夜火警，造成一對4歲及6歲小兄弟命喪火窟，父親不顧危險從火場拉出2名男童，無奈仍晚了一步，現場不排除是小孩玩火釀災，相關單位已採集跡證，正積極釐清事發原因。

案發當時，除男童在客廳玩耍，父親林姓男子則在臥房睡覺，林男向警方轉述，睡夢中有聞到燒焦味，驚醒後眼前一片濃煙，他趕緊逃出屋外，跑到不遠處同居人上班的檳榔攤求救，鄰居見狀拿起水龍頭企圖滅火，無奈火勢一發不可收拾。

林男趕緊從後巷企圖進入屋內，並伸手在窗戶摸索時，便摸到兩兄弟的身體，他賣力將人拉出窗外，發現沒了呼吸心跳，眾人接力施以ＣＰＲ，且緊急送往高雄義大醫院急救，仍回天乏術，他自責地跪地痛哭，旁人看了相當不捨。

鄰居表示，一家人原本居住三地門鄉馬兒村，因母親尤女工作關係，1年前搬到高樹，兄弟倆平常很有禮貌，看到人都會婆婆、叔叔的叫，如今美好畫面僅能追憶，大夥都很難過。

林男與尤女工作皆不穩定，領有政府中低收入戶補助，家貧但感情融洽，雖未登記結婚，不過生活過得恬淡幸福，如今家逢巨變，外界擔心後續喪葬恐成問題，23日上午，屏東縣長潘孟安及三地門鄉長車牧勒薩以‧拉勒格安皆到場慰問，更有善心民眾自掏腰包送上慰問金，暫解燃眉之急。

屏東地檢署檢察官配合火調及鑑識人員現場會勘後，已採集相關跡證，並敲定24日下午解剖驗屍，盼進一步釐清案發原因。

(中時 )