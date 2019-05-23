孟瑤秀出火辣側乳。（圖／翻攝自nataliemeng IG）

在 Instagram 查看這則貼文 😘😘😘 Natalie Meng💫（@nataliemeng）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 22 日 上午 7:42 張貼

33歲「晶女郎」孟瑤過去和王晶合作電影《我的老婆是賭聖》走紅，11年前她和內衣總裁周磊結婚，育有一子。最近孟瑤到馬爾地夫度假，在IG曬出自己穿著深V無袖洋裝美照，前看露東西半球，側邊看又大秀火辣半乳，令網友直呼：「太完美了」、「性感」。

性感女星孟瑤曾接演王晶10部作品，2003年出道的她起初默默無問，直到接拍新版《七擒七縱七色狼》才聲名大噪，隔年她演出《我老婆是賭聖》傳出露點疑雲，但孟瑤受訪時否認，強調自己在拍攝前有做好安全措施，更對網友未將焦點放在演技而失望。

2010年孟瑤和總裁老公生下兒子Dustin，升格人母後，孟瑤仍未改性感本色，擁有36F好身材的她常不吝在社群網站分享辣照，最近她和朋友到馬爾地夫度假，據《東網》報導，她大讚當地像仙境，「海水好藍，真是覺得一生一定要必來的海島」，並透露這回還特別帶了專屬攝影師，打算全程記錄旅行點滴，分享絕美身材。

(中時電子報)