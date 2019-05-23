北市萬華區青年一期公共住宅的電腦抽籤23日下午4時結束，北市都發局表示，青年一期公宅共計提供273戶公宅招租，申請期間民眾反應相當踴躍，共計收到4604件申請案，扣除撤案、重複申請案等計有4581件納入抽籤名冊，整體中籤率僅5.5％，抽籤結果將於晚上10時於都市發展局網站

都發局進一步說明，配租順位抽籤完成後，將依抽籤結果（選屋順序）進行資格審查，並以公文書面通知合格者看屋、選屋及簽約等程序，預計今年7月入住。都發局特別提醒，如果正取戶文件未檢齊者，於接獲補件通知後，請務必於期限內補正完成，若逾期將列為不合格件，影響後續配租資格。

另外值得一提的是，雖然抽籤作業已提供網路直播服務，讓無法到場的民眾可透過網路全程觀看，然而現場仍吸引許多申請人到場參與，期待能順利中籤入住，抽籤作業則在律師、政風處、社會局及都發局代表等共同見證下於下午4時20分完成。

(中時 )