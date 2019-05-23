暑假出遊旺季將至，交通部高公局今（23）日表示，「高速公路1968」App將於6月6日更新改版，除了整合了Google地圖提供導引服務外，塞車路段的顯示更可縮小至1公里的範圍，讓用路人可更精確掌握塞車路段。高公局也提醒，出遊前先透過「高速公路1968」網頁及App查詢路況，行前做好路線規劃，才能避開壅塞路段。

高公局說明，這是App改版主要強化了替代道路的導引功能，也就是針對高公局規劃的4條「長途替代道路」，整合了Google地圖提供導引服務，並於路況播報模式下，如行駛替代道路時間短於國道，就會報讀旅行時間，提醒用路人改走替代道路。

另外在路網圖的呈現效果上面，高公局指出，以往是交流道之間整條路段都以同一種顏色，標示壅塞程度，現在採用「1公里績效」功能，也就是壅塞的色彩表示，是以1公里為單位，可讓用路人更精確掌握路況。

高公局也提醒用路人，開車務必注意行車安全，出門前請務必做好車況檢查，並蒐集各項交通管制措施，預先利用「高速公路1968」網頁及App查詢路況，行前做好路線規劃，做個聰明的用路人！

(工商 )