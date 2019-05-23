《希望弦樂團》平日練習畫面。（柯宗緯翻攝）

《希望弦樂團》6月3日晚上7點半將於高雄大東藝文中心舉辦「2019追夢音樂會」，將改變古典音樂會的傳統模式，以邊「演」邊「奏」方式褪去古典音樂既有的刻板印象，於聽覺與視覺享受中喚起觀眾的共鳴，帶領大家一起在音樂領域中翱翔，購票可上兩廳院售票系統。

《希望弦樂團》團長為劉哲儒牧師，他具音樂及神學雙碩士身分，7年前為普及高雄及偏鄉弱勢學童的音樂教學特於美國返台，一切由零開始，沒有企業及政府補助，倚靠的是對音樂教育熱忱及對上帝的信心，將募來的弦樂器免費供學員學習使用，提供獎學金供中低收入甚至是邊緣家庭的孩子學習音樂。

「希望弦」90個來自不同家庭的孩子們從不懂五線譜，到現在能站上舞台演奏，除樂器的學習，重要的是，面對困難時，有著堅持與鍥而不捨的精神。

樂團中許多弱勢邊緣家庭的孩子，在愛與音樂陪伴下逐漸茁壯，有了自信及自我認同，對未來有了盼望。

來自邊緣家庭的小P曾因家庭經濟問題無法正常上學，又面臨主要生活照顧者意外離世，幼小的她無能力面對家庭悲歌，幸而這幾年在希望弦樂團的陪伴及上帝的祝福下，成功用音樂翻轉自己生命。

如今小P有餘力以音樂幫助他人，本次音樂會小P將藉著小提琴悠揚動人的旋律訴說自己脫胎換骨的希望故事，讓大家看見她堅毅勇敢的生命力。

《希望弦樂團》「2019追夢音樂會」，歡迎各界人士共襄盛舉，期待與您在仲夏夜裡的弦音中一同聆聽孩子們追夢的故事，參與他們用生命譜出樂，以希望拉成弦的感動，而這場邊「演」邊「奏」跳脫傳統框架的音樂會，拉近了音樂與觀眾的距離，全新的演奏方式絕對是令人耳目一新。詳情請上「社團法人希望弦樂團」粉絲專頁

(中時 )