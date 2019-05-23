一位看似80歲的婦人，日前從早上至晚上一直獨自坐在文心南三路上，附近居民關心老婦上前詢問，但老婦卻說不清楚而報警，台中市警局第四分局南屯派出所員警，利用人臉辨識系統，成功找出老婦年籍，通知其其媳婦至所接回，順利讓她返回家人身邊。

21日晚上約7時30分，中市警局第四分局南屯派出所接獲民眾報案，指文心南三路上有迷路的老人，員警到場，民眾指該老人家上午就坐在騎樓，員警詢問老人家，她也回答不出，身上也沒證件，只好將她帶回所內調查。

由於該老婦行動不便，無法自行走上派出所階梯，所內也沒輪椅，員警就用有滑輪的辦公椅將老婦經由障礙坡道推了上來，讓她很開心，直說好像在溜滑梯，員警透過M-Police行動電腦人臉辨識系統查得老婦姓林、年齡79歲，通知其媳婦將她接回。

其媳婦到所接婆婆時表示，婆婆喜歡自己一個人外出散步，但卻常常忘記路回家，幸好這次遇上好心人報警，真的感謝好心人及員警的幫忙。而林婦臨走前，還念念不忘坐辦公椅上坡道的情形，直嚷著要再玩一次溜滑梯，讓大家也感染那份赤子之心。

(中時 )