賴婦頸部僅因敷了黑面馬藥草五分鐘就紅腫發嘿，還起水泡。(謝瓊雲翻攝)

只敷了黑面馬藥草五分鐘，隔天一早賴婦連肚皮都莫名冒出幾十顆水泡，刺痛、奇癢難耐。(謝瓊雲翻攝)

民間謠傳可以用來治跌打損傷與骨刺的毒草「黑面馬」。(謝瓊雲翻攝)

彰化醫院毒物科主任醫師廖曜磐呼籲，黑面馬植物整株都毒性很強，會因個人體質狀況引發程度不一的過敏反應和接觸性皮膚炎。(謝瓊雲翻攝)

有毒的藥草「黑面馬」，千萬別再拿來敷了！彰化縣56歲賴姓婦人因肩頸骨刺痠痛，聽信友人推薦以不明藥草葉搗碎後敷於頸背部，不料才短短5分鐘就引發灼熱腫痛，隔天更整片發黑、起水泡，緊急前往彰化醫院急診，住院4天才好轉出院。

賴婦因頸椎長骨刺經常痠痛，朋友摘了某種藥草送她，要她將葉子搗碎後敷在後頸痠痛處，而且再三交代「絕不能敷超過10分鐘」，當天晚上她只敷5分鐘就拿掉，沒想到仍感覺刺痛紅熱。

一叫醒來發現後頸部皮膚竟反黑，還痛得像被火燒灼，連肚皮都莫名冒出幾十顆水泡，又痛又癢，她嚇得趕緊拿著草藥急奔彰化醫院急診，毒物科主任廖曜磐一眼就看出是惡名昭彰的草藥「黑面馬」，趕緊安排賴婦住院治療。

廖曜磐指出，賴婦後頸是接觸性皮膚炎引發廣泛性的過敏反應，以抗組織胺等抗過敏藥物治療後，才免於惡化成皮膚潰爛或蜂窩性組織炎。他說不少民間偏方將「黑面馬」用來治療跌打損傷及筋骨痠痛，往往造成皮膚灼熱、變黑、起水泡、糜爛等接觸性皮膚炎的發生。因多數民眾認為藥草無害，外敷又非內服，輕忽其嚴重性，而使這類案件一再發生。

中醫師馮天祥表示，每個人體質不同，有病患因敷了這種毒藥草，不只皮膚炎，還黑色素沈澱好幾個月不退；呼籲民眾一定要找中醫師看診，不要自行亂敷中藥，經過合格驗證的中藥，才不會危害身體。

根據衛生福利部中醫藥司的資料指出，「黑面馬」又稱「烏面馬」，屬外來種植物，1645年引入台灣，植物可做為蝴蝶幼蟲食草、觀賞用。民間傳聞將鮮葉搗爛外敷，用於跌打腫痛、風濕性關節炎及骨刺，但因內含有藍雪素（磯松素）(Plumbagin)等多種有毒物質，葉、根液接觸引起紅腫、脫皮，外用會使皮膚變灰黑色，久敷易造成皮膚潰爛。內服大劑量或長期服用更可能毒害腎臟，達中毒劑量時，將引起中樞神經系統麻痺致呼吸抑制、血壓下降及心搏停止。

(中時 )