5月23日，西藏雅拉香波珠峰登山隊12名隊員(其中包括3名女隊員)、21名高山嚮導及備用嚮導共計33人成功登頂世界第一高峰——珠穆朗瑪峰，這是今年從珠峰北坡成功登頂的首支登山隊。
5月22日和23日這兩天是整個2019年春季珠峰登山活動最好的天氣窗口。珠峰是喜馬拉雅山脈的主峰，是世界海拔最高的山峰，位於大陸與尼泊爾邊境線上。珠峰北部在西藏定日縣境內，2005年大陸國家測繪局測定的珠峰岩面高(裸高即地質高度)為8844.43米，被譽為「世界之巔」。
(旺報 )
5月23日，西藏雅拉香波珠峰登山隊12名隊員(其中包括3名女隊員)、21名高山嚮導及備用嚮導共計33人成功登頂世界第一高峰——珠穆朗瑪峰，這是今年從珠峰北坡成功登頂的首支登山隊。
5月22日和23日這兩天是整個2019年春季珠峰登山活動最好的天氣窗口。珠峰是喜馬拉雅山脈的主峰，是世界海拔最高的山峰，位於大陸與尼泊爾邊境線上。珠峰北部在西藏定日縣境內，2005年大陸國家測繪局測定的珠峰岩面高(裸高即地質高度)為8844.43米，被譽為「世界之巔」。
(旺報 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。