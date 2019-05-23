5月23日，西藏雅拉香波珠峰登山隊12名隊員(其中包括3名女隊員)、21名高山嚮導及備用嚮導共計33人成功登頂世界第一高峰——珠穆朗瑪峰，這是今年從珠峰北坡成功登頂的首支登山隊。

5月22日和23日這兩天是整個2019年春季珠峰登山活動最好的天氣窗口。珠峰是喜馬拉雅山脈的主峰，是世界海拔最高的山峰，位於大陸與尼泊爾邊境線上。珠峰北部在西藏定日縣境內，2005年大陸國家測繪局測定的珠峰岩面高(裸高即地質高度)為8844.43米，被譽為「世界之巔」。

(旺報 )