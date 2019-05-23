：「宅男女神」馮媛甄當了媽之後，生活重心以女兒為主，抽空接受本報邀請拍攝時尚單元，佩戴浪琴表Record開創者系列銀色表盤女表，以優雅姿態重返時尚。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／MIU MIU ）

馮媛甄用娃娃音聊媽媽經，提到一歲女兒勇敢、膽子大，未來說不定會成為賽車手，佩戴浪琴表新月PrimaLuna系列月相女表，流露溫柔腕約的一面。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／MIU MIU）

浪琴表PrimaLuna新月系列腕表，3萬8000元。 (Longines提供)

浪琴表PrimaLuna新月系列鑽表，4萬67000元。 (Longines提供)

浪琴表Record開創者系列銀色表盤雙色金不銹鋼女表，9萬6800元。(Longines提供 )

浪琴表Record開創者系列藍色表盤女表，6萬3600元。(Longines提供)

馮媛甄與「台灣車神」林帛亨因賽車結緣，婚後夫妻倆還經常一起玩賽車，如今有了女兒，夫妻倆發現剛滿一歲的女兒也有玩賽車的天份。馮媛甄笑說，老公林帛亨推娃娃車時，速度愈快，女兒就愈開心，有時還會故意來個「甩尾」，女兒感受到娃娃車的離心力，更是被逗得哈哈大笑。

「女兒很愛笑，是個惹人愛的孩子！」馮媛甄說，女兒最近才剛學會走路，跌倒了還是笑嘻嘻，爬起來繼續搖搖晃晃走路，個性像爸爸，是個勇敢、不怕挑戰的孩子，「覺得女兒未來有可能會繼承父親的志業，當一位賽車手！」

林帛亨是台灣第一個參加國際F1賽車的台灣車手，以往出國比賽都是夫唱婦隨，馮媛甄都會陪同，就連懷孕期間也挺著大肚子為夫婿加油，但現在有了女兒，馮媛甄已有許久未陪同夫婿出賽。問她會不會擔心？她笑說，她自己也玩賽車，比較了解賽車界的情況，不會胡思亂想，會完全支持老公追夢的理想。

有新一代「宅男女神」之稱的馮媛甄，用招牌娃娃音一聊起女兒，就止不住的媽媽經，讓人無法聯想她已是一個孩子的媽，這回她受邀進棚拍攝浪琴表（Longines）時尚專題，佩戴款式經典的浪琴新月PrimaLuna系列月相女表和Record鑽表，在鏡頭前流露優雅溫柔的一面，增添幾分嫵媚和韻味。

浪琴表的新月PrimaLuna系列月相女表採用獨特的藍色半月型月相顯示視窗，搭配白色或珍珠母貝的表面，並裝飾奢華的鑽石時標和藍鋼指針，流露溫婉典雅的品味。另一款浪琴表開創者Record系列女表，全系列男女腕表皆獲得瑞士官方天文台認證（COSC），風格簡約又不減時尚，充滿柔美女人味。

(中時 )