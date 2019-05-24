擁有「古蹟校園」美譽的台中市明台高中，校園內有棵百年老莿桐樹，其栽種於1893年，與台灣四大名園之一的「萊園」建立為同一年，不但見證了霧峰林家歷史、台灣教育發展，也陪伴著古蹟校園與學子們一同成長、茁壯。

位於明台高中操場東側的老莿桐樹也是萊園重要象徵，校方說，九二一地震發生後，學校在震後一周即著手進行重建，當時政府還未規畫土石棄置場地，學校便將許多土石墊於操場作為補強使用，也使得操場遮住了莿桐樹的主幹，現在站在校園內，已見不到百年大樹的主幹部位。

提到這棵莿桐樹，還有一段有趣的過往，明台高中指出，早期因民眾認為莿桐樹的葉子、樹皮與花皆可入藥，且對運動傷害頗有療效，便有部分居民到學校剝樹皮，考量老樹可能受傷害，當時特別加做鐵網保護，但近年來因這類破壞行為已少出現，才在重建時拆除鐵網。

每到下課時間，總能見到學生在老樹樹蔭下活動、休息，校方說，莿桐樹是台灣有名的時節樹，春天時整棵樹宛若枯枝、夏季則開滿紅花、秋天時又可見到滿樹生機盎然的綠葉，相當美麗且特別，百年老樹隨著四季變遷、迎接一群又一群到校學習的孩子。

莿桐樹開花時節為每年5月間，綻放的紅色花朵宛如在歡送畢業生們，這棵老樹見證學子的成長、看著他們收穫學成並邁向另一階段，也為古蹟校園更增添更多詩意。

(中時 )