亞洲小姐選美賽事首度移師港都舉辦，近日舉辦造勢記者會。（柯宗緯翻攝）

亞洲小姐選美賽事首度移師港都舉辦，近日舉辦造勢記者會。（柯宗緯翻攝）

有31年歷史的「亞洲小姐」，挖掘出賴琳恩、黎燕珊、利智、朱慧珊、伍詠薇、葉玉卿、楊恭如、陳煒、劉伊心等明日之星。今年首度移師港都舉辦，透過國際選美賽事與國際接軌，讓全世界再次聚焦高雄，8月10日將於台鋁晶綺盛宴舉辦決賽。

第31屆亞洲小姐台灣賽區競選已開跑，目前已在官網上受理報名，只要是年滿16-30歲，未婚未育、淨身高163cm以上有自信的女性朋友均可報名參加。

目前報名非常踴躍，至今已有近百位佳麗報名參賽，像是來自台灣學霸美女、北京、美裔華人等亞洲各地的佳麗，水準堪稱歷年來最高。接下來將在6月底舉行海選、7月全台各地進行複賽，8月10日於台鋁晶綺盛宴舉辦決賽。

本屆台灣勝出的冠軍將可與攝影團隊，遠赴芬蘭取景，捕捉極光浪漫之美，來回機票由吉祥航空贊助，預計可獲得近百萬的獎項，還有機會獲得亞視培訓，如進到亞洲小姐大中華區決賽，更可獲得亞視的經紀約，不少知名港星都是出自於亞洲小姐，其中來自台灣女孩賴琳恩即是2008年參加香港亞洲小姐競賽獲得季軍，進而知名度大開。

該活動也獲得不少企業贊助，目前已獲東方魅麗有機保養品、H2O水京棧國際酒店、上海吉祥航空、東區時尚美學診所、NewPay集團、印好 INHEART客製化喜餅，等知名品牌熱情冠名襄贊。其中，東方魅麗有機保養品，更大手筆贊助300萬元，還有經典超跑也贊助100萬元，希望拋磚引玉吸引更多企業共相盛舉，幫助佳麗們一圓巨星夢。

2018年亞洲小姐台灣區總決賽冠軍樊蔓娣及第五名吳佳娟也蒞臨會場大方分享選美經驗談，日前在記者會的大亮點就是由吳佳娟變身美人魚，以最優雅的姿態悠游在H2O HOTEL頂樓高空透明泳池，秀出無與倫比的美麗。

其實，吳佳娟自身就是一個傳奇，她不僅克服聽障障礙拿下去年台灣賽區第五名，勇敢突破自我、大膽追夢，這次更挑戰潛水表演美人魚秀，再次證明美不設限，努力、自信就能發光發熱。

主辦單位獨家限量發行金鑽尊爵套票，結合選美決賽門票與優惠券的套裝組合，只要2000元就能把6大好禮，價值超過15000元品牌超值好康帶回家，還能獲得2019亞姐聯名紀念金卡，限量500組。

(中時 )