智慧型瓦斯爐控制器能在規定時間內關火，保障獨居老人安全。（何冠嫻攝）

有鑑於近來獨居老人使用瓦斯不當，釀火警事件頻傳，因此苗栗市公所獲科技公司慷慨捐贈，將為苗栗市77位獨居老人及部份低收入戶安裝「自動關－智慧型瓦斯爐控制器」，藉由科技作為預防火警發生的利器，照顧社會角落。

耀主科技公司捐贈苗栗市公所100台智慧型瓦斯爐控制器，讓獨居老人能安心煮，若煮到忘記，在設定時間內控制器就會自動關火，對獨居老人來說為一大幫助，而耀主科技公司營運長劉俊霆為苗栗人，為回饋故鄉義不容辭捐贈100台予弱勢族群。

苗栗市長邱鎮軍表示，高齡化社會來臨，年輕人外出工作，家中長者若獨自在家做菜，疏忽火候控制恐將釀生命財產等損失，而100台的智慧型瓦斯爐控制器將分配給苗栗市內的77位獨居老人及部份低收入戶。劉俊霆也盼能藉此拋磚引玉，並關懷身邊長者安全以減少社會憾事。

23日上午在苗栗市公所舉行智慧型瓦斯爐控制器捐贈記者會，同一時間對面民宅卻發生火警，所幸消防隊趕抵時火勢已撲滅，無人傷亡，現場陣陣白煙引發關注，據調查起火原因疑為煮菜忘記關火釀禍，讓「智慧型瓦斯爐控制器」更顯重要。

(中時 )