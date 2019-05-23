好萊塢藝人要成為男神和女神，總免不了砸大錢保養和健身。但即使連名流們都深知，運動要發揮效果，只能靠自己。藝人們維持身材、體態和健康的秘訣很簡單：規律運動、並持之以恆。

「雷神索爾」克里斯﹒漢斯沃：有氧跳箱

為了演好「索爾」，克里斯﹒漢斯沃（Chris Hemsworth）的體訓，從頭到腳都不放過。在開拍前的準備期，私人教練指導他進行啞鈴舉重、核心肌群訓練，還有拳擊。漫威電影一拍好幾集，要維持男神形象，持之以恆的體訓是一定要的。「再多錢也無法請人幫你運動。不想花錢找教練也沒關係；想運動，找朋友、任何人都行。」

克里斯﹒漢斯沃每日的運動，一定會有四肢的肌群重量訓練。在拍戲空檔，他喜歡做有氧運動，最常跳箱（box jumps）。「有氧運動會讓身體活起來，也能防止身體其他部位變形。」

有氧運動是在運動過程中代謝氧氣來燃燒脂肪、消耗熱量。有效的有氧運動，每分鐘心跳次數需達到最大心跳率的 70%、持續至少 20 分鐘。心跳率計算方式如下：(220－年齡) × 70% ± 5。以30歲人來說，每分鐘心跳次數為128～138，有氧運動才能發揮效果。有氧運動包括：慢跑、健走、單車、飛輪、有氧操、游泳等。

凱特﹒布蘭琪（Cate Blanchett）：皮拉提斯與橢圓機

飾演「索爾姐姐」的金像獎影后凱特﹒布蘭琪，已經50歲、生過四個孩子，仍保有纖瘦身材。長年忙於家庭和演出，讓她難以維持固定的運動時間，因此運動項目必須不受限制。「我都在家運動，有空就用健身器『橢圓機』。」從小學芭蕾和肢體表演的凱特﹒布蘭琪，也最愛皮拉提斯。「我覺得皮拉提斯是為演員而生的運動，非常適合我的身體和生活型態。」

凱特﹒布蘭琪做皮拉提斯之前，一定把伸展暖身運動做好、做滿，這個習慣也帶到片場，拍攝期間，抓到時間就伸展全身肌肉，讓精神和體態維持在最佳狀態。

巨石強森（Dwayne Johnson）：每日兩次舉重、有氧運動

美國男星巨石強森。圖片來源：翻攝自巨石強森臉書

當多數人還在睡夢中時，巨石強森已經完成晨間的舉重運動。摔角明星的經歷，讓巨石強森多年維持相當規律的運動習慣；每天清晨4點起床後做有氧和舉重、下午1點再來一次，每週持續6天的頻率。巨石強森多數在健身房運動，後來索性自創品牌、開起連鎖健身房。從IG分享的照片可知，要維護肌肉男神的形象和條件，確實不是人人可做到。

「死侍」萊恩﹒雷諾斯（Ryan Reynolds）：暖身與伸展運動，效果好

為了呈現穿緊身衣的肌肉線條與體格，萊恩﹒雷諾斯固定做啞鈴硬舉，但他更注重暖身運動，包括全身伸展運動、瑜伽滾筒動作，還有雙腿屈膝、雙腳踩地的橋式抬臀，訓練他的「招牌翹臀」。萊恩﹒雷諾斯持續這些運動已經好幾年時間，「年輕時不覺得；進入40歲，不運動不行。」

歌蒂韓（Goldie Hawn）：每天至少做一項運動

71歲的歌蒂韓，站在女兒凱特﹒韓德森（Kate Hudson）和孫子旁邊、明顯有著歲月痕跡，但她活力十足，每天維持「至少做一項運動」的習慣。「我喜歡跳舞，停不下來。」目前重心不在演出的歌蒂韓，主持名下幫助憂鬱症青少年的慈善基金會之餘，經常去健行、騎單車和跑步。

運動有許多種方式，效果也都不同。在從事任何運動或使用器材前，建議還是先蒐集、了解相關訊息與操作方式，避免身體遭受運動傷害。

資料來源：Best Life、People、Men’s Health

(中時電子報)