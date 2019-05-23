柯文哲日前拋出一個風電價格問題，說這一題會讓民進黨答不出來，蔡英文總統今天表示，這一題其實不難回答，現在提出的人不多，顯然社會對於風電特性都已理解，她還套用柯的一句話「It’s Science！」請他不清楚的話，可以跟經濟部請教。

柯文哲日前表示，若在大選期間問一個問題，為何風電價格差異那麼大，這一題就可以讓民進黨答不出來。

對次，蔡英文說，這一題其實不難回答，因為柯不是第一個人講，過去都有人提出，經濟部都一一回答，現在提這個問題的人不多，顯然社會對於風電的特性都已理解了。

蔡英文指出，風電是需要前期的學習及建置成本，是比較高的，初期價格比較高，隨著產業的成熟後，價格會往下走，所以愈早開發學習的時間愈短，那成本會愈低，事實上，我們已盡量縮短學習及建置時間，價格確實也比較低。

蔡英文指出，柯市長有跟沃旭的董事長見面，見面前應對整個事件有了解，不清楚的話，可以來跟經濟部請教，她還借用柯的一句話「It’s Science！」

(中時 )