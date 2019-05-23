大陸商務部發言人高峰在23日的例行發布會上回答陸媒「第一財經」提問時表示，中方期待與G20各方一道，繼續加強、凝聚共識，共同維護多邊主義和自由貿易，反對單邊主義和保護主義，支持對世貿組織進行必要的改革。
第一財經提問稱，「下個月將在日本召開G20貿易部長會議，將討論WTO改革等主要議題，中方是否已經做好相應準備，重點關注哪些議題，希望釋放哪些信息？」
高峰回答，6月8至9日，G20貿易部長會議將在日本筑波舉行，為G20大阪峰會做經貿方面的準備。期間，貿易部長還會將於同期舉行的數字經濟部長會議舉行聯席會議，目前我們正在積極開展有關準備工作。
高峰稱，今年G20貿易部長將重點討論全球貿易發展、優化營商環境，貿易投資與可持續和包容增長，WTO改革，貿易與數字經濟等議題。
他表示，中方期待與G20各方一道，繼續加強、凝聚共識，共同維護多邊主義和自由貿易，反對單邊主義和保護主義，支持對世貿組織進行必要的改革；在數字經濟背景下，進一步加強電子商務等領域的合作，積極構建更加開放、透明，和可預期的營商環境，對全球經濟增長，做出積極的貢獻。
(旺報 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。