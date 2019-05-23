大陸商務部發言人高峰在23日的例行發布會上回答陸媒「第一財經」提問時表示，中方期待與G20各方一道，繼續加強、凝聚共識，共同維護多邊主義和自由貿易，反對單邊主義和保護主義，支持對世貿組織進行必要的改革。

第一財經提問稱，「下個月將在日本召開G20貿易部長會議，將討論WTO改革等主要議題，中方是否已經做好相應準備，重點關注哪些議題，希望釋放哪些信息？」

高峰回答，6月8至9日，G20貿易部長會議將在日本筑波舉行，為G20大阪峰會做經貿方面的準備。期間，貿易部長還會將於同期舉行的數字經濟部長會議舉行聯席會議，目前我們正在積極開展有關準備工作。

高峰稱，今年G20貿易部長將重點討論全球貿易發展、優化營商環境，貿易投資與可持續和包容增長，WTO改革，貿易與數字經濟等議題。

他表示，中方期待與G20各方一道，繼續加強、凝聚共識，共同維護多邊主義和自由貿易，反對單邊主義和保護主義，支持對世貿組織進行必要的改革；在數字經濟背景下，進一步加強電子商務等領域的合作，積極構建更加開放、透明，和可預期的營商環境，對全球經濟增長，做出積極的貢獻。

(旺報 )