蔡英文總統下午參觀台中港離岸風電施工碼頭，關於賴清德民調若贏韓國瑜，希望蔡支持他選總統說法，蔡英文受訪時強調，協調期太長，他都沒提出來，又在中執會提出討論，這個方案沒有所謂讓的問題。

蔡英文表示，初選規則昨天中執會有方案在討論，而且也討論相當長一段時間，也非常接近有結論，只要公平合理，通常中執會所做的決議她都會遵守，希望中執會能不要再拖延，盡早做決定，至於前院長的提案，她覺得協調期太長，賴都沒提出來，又在中執會提出討論，這個方案，沒有所謂讓的問題。

針對初選之後，賴清德跑到黨中央，有一個閉門會議，有不同版本，賴清德第二個說法是提出這個版本，其實蔡英文的代表是有接受的，還指蔡不到現場去，事後才來反悔，而另一說法是菊姐就拒絕這個版本？

蔡英文還原現場指出，她的在場代表是林錫耀，本來跟她報告說他當場是拒絕方案，至於中央黨部有沒有通知她到現場？蔡說沒有接到任何關於這個事情，她知道的就是這些，不知道為甚麼有這麼多不同的說法。

至於辦公室發出聲明批評卓榮泰沒有公正，也說要沒收中執會，是否為蔡英文的意思嗎？而卓下周是否適合繼續主持中執會？蔡英文說，昨天中執會有進行實質的討論，也討輪相當長的一段時間，也非常接近有結論，固然終止後，有很多人說改革上是有一些突兀，而下周中執會要怎樣舉行，相信中執委跟黨部會做最好的處理。

另外，蔡英文臉書提到一加一大於二，是否還期待蔡賴配？蔡英文指出，其實她的立場都一樣，2020我們要集結最大戰力，她對勝選有信心，她希望盡最大的力量來贏得大選，一加一確實大於二！

(中時 )