近日馬祖海域風平浪靜，且正值大陸伏季休漁期，中國漁船心存僥倖頻頻到我國海域大肆捕撈。馬祖海巡隊與特勤快艇於今（23）日持續執行海上掃蕩勤務，在北竿海域查獲無名中國籍快艇1艘3人違規越界。

馬祖海巡隊福澳一號與特勤快艇今上午9時許執行勤務時，接獲十一巡防區雷情通報，於北竿三連嶼限制水域內，發現1可疑目標立即前往查處，在該海域查獲一艘無船名大陸快艇，巡防艇立即廣播要求停船受檢，但是大陸快艇高速航行逃逸，福澳一號及特勤快艇見狀立即緊追，於三連嶼外2.2浬處成功登檢該艇。

因該無名快艇上3人情緒激動，海巡隊立即調派線上巡防艇10029艇前往支援，並配合特勤快艇優勢警力將人船強力帶回。將依「兩岸人民關係條例」對越界陸船予以重懲。

馬祖海巡隊與特勤快艇以靈活戰術及優勢警力查緝越界大陸快艇。（吳家詮翻攝）

為防制非洲豬瘟疫情進入國境，加強艇上各艙間物品及所帶食物清查，經查均無相關豬肉及其製品，並實施檢疫除污後，將該無名中國快艇及3名大陸漁民押返南竿隊部偵辦。

海巡隊指出，自4月18日特勤快艇進駐馬祖以來，本隊已帶案5件、驅離多艘越界船舶，馬祖海巡隊表示，為守護馬祖海域海洋資源，本隊將持續執行「護永專案」，並配合特勤快艇以靈活勤務規劃及優勢警力，共同維護漁業資源及我國漁民作業權益。

(中時電子報)