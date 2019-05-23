台南市農業局輔導新農人計畫邁入第8年，培育逾千位新農人，其中不乏收入破百萬者，為穩定新農人銷售通路並提升知名度、推廣在地生產在地消費理念，農業局固定及不定期都會舉辦展售會，拉近農民與消費者距離，6月起更與企業、學校等團體合作，每個禮拜都有小農市集推出。

農業局23日舉行記者會，邀來南瀛禾作農產協會的成員推廣自家農產，該協會成立於2017年，結合南市各地志同道合的新農人，堅持不用農藥，以無毒蔬果推廣精緻農業與友善大地，透過農業局牽線，每周六都會在里仁新營門市前廣場設置「禾作無毒蔬果鋪」市集，除了生鮮蔬果，還有黑木耳泡菜、非基改本產玉米爆米花等創意加工食品。

農業局指出，每個月最後一星期五在民治市政中心固定舉辦的台南菜市長展售會頗獲好評，6月起特別加碼，在永華市政中心B1廣場也舉辦同樣的展售會，時間則訂在每個月第一個星期五，在雙市政中心都能買到新鮮農產。

另外農業局也和大成企業、永康區農會、台南應用科技大學合作，選在目前行政區人口最多的永康，在大成安心購永康門市，農會永鮮農甜門市都設有小農市集，每月第三個星期六在南應大則有「青食樂市集」，農產展售搭配食農教育、手做DIY，內容相當豐富。

(中時 )