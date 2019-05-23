大陸國民奶糖大白兔跨界出香水 網友怕招螞蟻 19:232019/05/23 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸「國民奶糖」大白兔繼潤唇膏之後，再推出奶香味香水、沐浴露及護手霜。（取自澎湃網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸的「國民奶糖」大白兔繼潤唇膏之後，再接再厲跨界推出香水、沐浴露及護手霜，賣點仍是經典的大白兔奶香味。「大白兔出香水」22日晚間登上微博熱搜，有網友戲稱「噴完它，我是不是就成小奶狗了？」並引來「用了會不會招螞蟻」的疑問。 大白兔奶糖為許多大陸人與香港人童年記憶的一部分。上海冠生園食品有限公司表示，大白兔此次推出的香水、沐浴露及護手霜等香氛系列產品，與氣味圖書館合作，活動推廣取名為「來點孩子氣」。 (旺報 ) #大白兔奶糖 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸熱門新聞 加拿大批准孟晚舟引渡美國聆訊程序 - 兩岸 - 工商 美對陸制裁13實體與個人名單正式公佈 - 兩岸 小英搞暗獨 陳一新：騙倒美國人 - 兩岸新聞 - 旺報 美中貿易戰打得兇 韓國半導體受重傷 - 兩岸 陳明通：退休將領有礙國家尊嚴行為 要嚴格管制 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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