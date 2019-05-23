大陸的「國民奶糖」大白兔繼潤唇膏之後，再接再厲跨界推出香水、沐浴露及護手霜，賣點仍是經典的大白兔奶香味。「大白兔出香水」22日晚間登上微博熱搜，有網友戲稱「噴完它，我是不是就成小奶狗了？」並引來「用了會不會招螞蟻」的疑問。

大白兔奶糖為許多大陸人與香港人童年記憶的一部分。上海冠生園食品有限公司表示，大白兔此次推出的香水、沐浴露及護手霜等香氛系列產品，與氣味圖書館合作，活動推廣取名為「來點孩子氣」。

(旺報 )