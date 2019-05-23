台北車站每日有數10萬旅運量，火車站一樓大廳成為搶手的展場空間，但有廠商指控，台鐵局將一樓外包由廣豐國際招租後，廣豐與其他廠商間的契約不明，幾次傳出爭議，呼籲台鐵不該擺爛，應出面協助訂定明確的契約內容。

台北車站大廳21日至24日舉辦「愛不孤單，愛心公益市集」，協助教養院籌措經費，21日活動才剛開始，就收到廣豐國際的通知，指攤位有營利不符規定，要求撤掉8攤，接著甚至稱現場56攤有46攤不合格，令主辦單位傻眼。

承辦活動的霆益國際執行長鮑亮名說，活動前已確認「公益活動為主，展售為周邊」才敢申請，不料廣豐到活動開始第一天才說不。他指出，活動契約沒有明訂「什麼可以做、什麼不能做」，最後由廣豐公司發號施令，活動被迫從4天縮減為3天，還撤掉8個攤位，從頭到尾也不見台鐵官員參加協調會，他認為廣豐與台鐵有疏失。

他說，這次活動被迫撤掉的攤位，加上賠給其它攤位第四天的租金，總計損失約30萬元，希望主管機關台鐵能正視問題，出面訂定明確契約規範，避免日後再有廠商發生糾紛。

據悉，此次活動並非廣豐第一次與廠商發生爭議，過去也出現類似糾紛，廠商到最後一刻才知道某些類型的攤位不能擺，被收回保證金，原因都出在契約規定不明。經查，廣豐國際媒體代理台灣高鐵、桃園國際機場、桃園機場捷運、台北車站展演區等交通場域廣告，經驗相當豐富，記者尚無法取得廣豐公司回應。

台鐵資產開發中心總務主任周肇昇說，台鐵與廣豐公司雙方契約規定，用途限制限作工商展覽中心、活動及記者會，廣豐如嚴重違反契約規定，台鐵得提前終止契約，未來招標時如採評選方式辦理，投標廠商實績經驗將納入評選項目。但在不違反與台鐵的契約規定下，不會去介入廣豐與其他廠商的契約內容。

周肇昇強調，5月21至24日向廣豐公司申請活動為「愛不孤單彩繪公益展」，根據台鐵與廣豐公司的契約，「公益性活動」已明定非以營利為目的，無涉及產品發表或廣告之行為，本次活動實際以販售商品為主，與活動主題不符。

(中時 )