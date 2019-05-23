今年2月底印度與巴基斯坦發生激烈空戰，有一架印軍直升機因不明原因墜毀，經過數月調查發現，這架俄製米-17直升機竟是遭印軍自家防空導彈擊落，造成機上6名軍人與地面1名平民死亡，當時下令開火的印軍指揮官已被起訴。

《觀察者網》引述印度媒體報導說，這架米-17V5直升機在起飛10分鐘後，就在沒有任何預警的情況下和地面場站失去聯繫，不久後發現它墜毀在印度控制的喀什米爾境內，事故導致機上6人和地面1名平民死亡。

《印度斯坦時報》指出，當時很多軍事專家推測該直升機是為營救飛行員而墜毀，但據調查，當天軍事情勢緊張，米-17V5直升機起飛後即奉命返回基地，正遇上印軍米格-21戰與巴軍戰機接戰並遭擊毀，因此印方空軍基地處於高度戒備狀態。但因返航的直升機上敵我識別系統失靈，地面雷達未能識別為友軍，加上空戰已發生，印軍基地指揮官因不明飛行器接近，下令以發射以色列製MRARM防空導彈，迅速將直升機擊落。

報導說，印度軍方認為，事發之時直升機沒有打開敵我識別系統，違反了規定，但印度軍方仍在21日已將涉及誤擊的空軍基地最高指揮官解職並提起訴訟，其他指揮系統的相關官員也可能遭追加起訴。

印度軍方去年也曾犯下「敵我識別」錯誤，一架美製C-130J運輸機和一架俄製蘇-30MKI戰機在和喀什米爾地區差點發生空中相撞，隨後印度空軍要求所有戰機在進入喀什米爾地區時必須開啟敵我識別系統。

(中時電子報)