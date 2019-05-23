北門二重港仁安宮透過北門區公所協助，替區內弱勢民眾投保微型保險，保費由廟方全額贊助。（莊曜聰攝）

誰說行善只能捐錢？台南北門二重港仁安宮透過北門區公所協助，透過集體投保方式，替北門區的中低收入戶、身心障礙、單親等弱勢家庭加入微型保險，共計有734人受惠，保費由廟方全額贊助，讓弱勢家庭在遭遇重大變故或意外時，能獲得一定保障，也是台南宮廟首例。

為使弱勢民眾能以較低保費獲得基本保險保障，金管會2009年起開始推動微型保險，並陸續修正相關辦法，擴大保護傘，符合資格的弱勢族群也能藉由小額保費支出，在發生死亡或失能等事故時，個人或家庭不至於陷入困境，近年逐漸獲得重視，但許多民眾仍不知此類保險。

嘉義市社團法人福安王爺慈善會是全台首座免費替弱勢者加入微型保險的宗教團體，5年多來已有上萬名嘉義縣市民眾受惠，由於與二重港仁安宮同屬鯤鯓王聯誼會會員，仁安宮董事長侯信良、侯蔡雪吟夫婦在閒談中得知後，幾經思考決定回饋鄉里，幫助北門區民眾。

在與北門區公所聯繫後，代理區長陳秀嫣認同理念，由公所提供中、低收入戶以及領有身心障礙生活補助、單親或特殊境遇者資料，由里長訪視並取得同意後再加保，這次共計有734人受惠，年保費總額10萬餘元，被保人若不幸發生意外，最高可領取30萬元理賠金，暫度難關，也是南市首例。

二重港仁安宮平時照顧鄉親即不遺餘力，神明祭祀慶典後的普度物資捐助弱勢民眾、育幼院，去年也捐贈385萬元改善北門國中圖書館，仁安宮副董事長侯雪吟說，希望藉由此事拋磚引玉，讓更多人加入關懷弱勢的行列。

(中時 )