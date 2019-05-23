鴻海董事長郭台銘23日表示，支持華為與支持5G是兩回事。（陳育賢攝）

鴻海董事長郭台銘23日針對華為遭美禁售事件表示，支持華為與支持5G是兩回事，他若當中華民國總統一定與美國合作全力發展5G，但華為的事是中美貿易戰他不好置評，他也提醒蔡政府針對華為禁令可能衍生的問題要盡早提出對策。

投入國民黨下屆總統黨內初選的郭台銘今天下午在聯電榮譽副董事長宣明智等人的陪同下，參訪新竹市曙光女中，針對華為事件是否對鴻海造成影響，郭台銘表示，他於4月30日在馬英九基金會中有1篇演講中就講過，中美貿易大戰一定會越演越烈，全世界不管科技業還是任何行業都會變成1個世界、兩套系統。

可是當天他在演講的時候，大家都聽不懂，果然23天後，應證了當時他對世界經濟的判斷，但現在如果問他華為如何影響鴻海或台灣科技產業，他要站在中華民國總統的身分來問蔡英文總統除了會選舉以外，對於中美貿易戰爭之下對台灣產業會產生什麼影響？蔡總統了解嗎？這不單是華為1家公司的事情，是全台產業結構的問題。

他說，經濟的背後是科技的整合，這都一一凸顯蔡政府對經濟與科技的外行，蔡總統不但無法看清問題的真相，甚至對未來如何執政與對策，她是完全不了解的，他提醒蔡政府應該要緊急提出對策。郭台銘最後也不忘酸蔡政府，他說，沒有剩幾個月了，請大家再忍一忍。

而現場媒體也問到，由於郭台銘與美國總統川普有密切往來，而華為與鴻海也有商業上的密切關係，兩者之間他到底挺誰？郭台銘則表示，他現在只有建議權，沒有執政權，他要呼籲蔡政府不要再初選了，民進黨只會搞選舉、搞政治，對於打了1年的中美貿易戰，蔡政府是毫無對策，根本沒有解決問題的能力。

至於郭台銘是否支持華為的5G供應，他談到，支持5G與支持華為是兩回事，5G是將來必要的，全球的AI與5G的戰爭才剛剛開始，全世界都要發展5G，如果他當中華民國總統一定把5G發展視為最重要的工作，而且是要跟美國合作。

華為的5G目前是領先世界的，台灣要怎麼去迎頭趕上要好好思考，不過，台灣也有一些技術不錯，例如5G的晶片還是要台積電來做，台灣的硬實力是被看得見的，5G是未來，一定要發展，他一定支持，但華為的事情牽涉中美貿易戰，他不好置評。

(中時 )