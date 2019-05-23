老師透過人偶解說秘魯、巴西的南美洲文化。（陳俊雄翻攝）

新北市政府教育局設置九大分區國際文教中心，除了廣泛蒐集異國文物展示外，更設計豐富多元的手作體驗課程，讓學童運用五感充分認識各國文化。今年補助各校免費到國際文教中心戶外教育，希望讓中小學生對多元文化有更深刻的認識，提升國際素養。

新北市國際文教中心自2008年全國首創以來，透過藝文展演、校際合作及研習諮詢服務，扮演國際多元文化教育推展的重要樞紐。今年規劃多元小巴士巡迴偏鄉，另九大國際文教中心資源及師長、志工群將到本市山區、海濱27所偏鄉學校舉行動靜態主題展，增進學童的國際多元文化認知。

教育局長張明文表示，「多元文化及國際理解」是12年國教課綱核心素養之一，促使學生尊重與欣賞多元文化，進而積極關心全球議題，是提升學生國際視野的重要途徑。

在今年的九大分區國際文教主題展中，介紹非洲史瓦帝尼王國、澳洲、越南、緬甸、印尼、越南、義大利、美國、日本及祕魯與巴西等五大洲、12國文化特色。

樹林區樹林國小國際文教中心今年展覽主題是「秘魯、巴西-前進南美大冒險」，讓學生可以一覽祕魯的神鷹翱翔、俯視印加聖谷，揭開古印加帝國神秘面紗，以及巴西魅力四射的嘉年華會、充滿力與美的足球。課程還包括品嚐秘魯傳統玉米汁、製作巴西傳統巧克力球及製作南美洲胸章等，讓學生透過DIY體驗南美洲多元文化，也歡迎親師團體踴躍報名，意者可直接洽各國際文教中心學校。

(中時 )