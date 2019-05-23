鹿港慶端陽是全台最豐富，也是極盡展現鹿港風采的民俗節慶，23日彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈等，以「立蛋好運來」揭開了序幕。（吳敏菁攝）

鹿港慶端陽活動」6月5、6、7日福鹿溪水道舉辦「國際龍舟錦標賽」，共有118隊參加比賽，總人數達3000人，來自24國參與，縣府團隊在縣長王惠美領軍下勤練習。（吳敏菁攝）

鹿港慶端陽活動」6月5、6、7日福鹿溪水道舉辦「國際龍舟錦標賽」，共有118隊參加比賽，總人數達3000人，來自24國參與，縣府團隊在縣長王惠美領軍下勤練習。（吳敏菁攝）

鹿港慶端陽打造「鹿港光影饗宴」。（彰化縣政府提供）

鹿港慶端陽打造「鹿港光影饗宴」。（彰化縣政府提供）

鹿港慶端陽打造「鹿港光影饗宴」。（彰化縣政府提供）

鹿港慶端陽打造「鹿港光影饗宴」。（彰化縣政府提供）

鹿港慶端陽是全台最豐富，也是極盡展現鹿港風采的民俗節慶，23日彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈等，以「立蛋好運來」揭開了序幕，除了划龍舟、逛古蹟、嘗美食，更打造「鹿港光影饗宴」，光雕夜光龍，從白天好玩到晚上。

王惠美表示，鹿港慶端陽已有42年歷史，最初是透過地方的力量一炮打響，縣府也協助把鹿港民俗文化、觀光推廣出去，累積口碑成了全國最富魅力的端午活動。

今年鹿港慶端陽系列從25日到6月9日，鹿港中山路、公會堂、文武廟等地，營造璀璨燈景藝術，6月5、6、7日福鹿溪水道「國際龍舟錦標賽」，118隊參加，人數3000人，來24個國家選手，並開親子龍舟體驗。

鹿港鎮內廟宇都共襄盛舉，推出做煎堆和DIY等活動，體驗捏麵人、彩繪獅頭等，彰濱工業區觀光工廠也推出了別緻的端午節目，舉鎮同歡，樂鬧賽過年。

王惠美表示，這次特別規劃兩條城鎮小旅行，一是從鹿港天后宮出發的「祈福懷舊藝術之旅」，另外是從福興穀倉到文武廟、地藏王廟的「古蹟人文之旅」，深入民俗宗教、人文風情，還有魯班公宴活動展示許多工藝大師的作品，歡迎鄉親利用端午佳節來鹿港欣賞古蹟文化、觀看划龍舟、品嘗小吃美食，體驗文化民俗看古蹟。

鹿港鎮長許志宏也特別推薦鹿港肉圓、蚵仔煎，大廟小廟以及天后宮、城隍廟還有煎堆活動，更是鹿港一大特色。

(中時 )